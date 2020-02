Mattarella: "Apprensione per Silvia Romano, impegno per liberarla"

"Desidero ribadire l'apprensione per le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita in Kenya mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo ha detto alla cerimonia per "Padova capitale europea del volontariato". "Da qui - ha sottolineato il Capo dello Stato - non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce al costante impegno delle istituzioni per la liberazione".