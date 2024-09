Marzabotto, Steinmeier: dolore e vergogna, mi inchino e chiedo perdono

"È un viaggio difficile per un Presidente tedesco venire in questo luogo di orrore e parlare con voi. Ma vi sono profondamente grato per il vostro invito, onorevoli cittadini di Marzabotto e delle comunità circostanti. E la ringrazio, caro Presidente Sergio Mattarella, per il fatto che anche oggi stiamo percorrendo questo cammino insieme, che abbiamo viaggiato qui insieme dopo la sua visita di Stato in Germania. Oggi siamo qui uniti nel dolore, ma anche uniti in una profonda amicizia", ha infine affermato il presidente tedesco, Frank-Walter Steimmeier.