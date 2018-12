Marocco, turiste scandinave assassinate: 5 nuovi arresti

Le autorità del Marocco hanno eseguito cinque nuovi arresti in relazione all'assassinio delle due turiste scandinave, la 24enne danese Louisa Vesterager Jespersen e la 28enne norvegese Maren Ueland. Sale così a 18 il numero di persone fermate in diverse città del Paese per il loro presunto legame col duplice omicidio definito di stampo "terroristico". Le due ragazze erano state trovate sgozzate vicino al villaggio di Imlil, nel sud del Marocco.