Marocco, "Ti amo", "Mi manchi": è bufera per una merendina di San Valentino

"Ti amo", "Mi manchi", "Non ti dimentico", o, ancora, "Sei sempre nel mio cuore", "Sei la cosa migliore che ho".

Sono alcune delle frasi d'amore per San Valentino stampate in arabo darija sui sacchetti di una merendina venduta in Marocco. Un "romanticismo" che non è piaciuto a tutti, ma che, al contrario, ha scatenato le polemiche. Su Facebook sono nate pagine per boicottare il dolce. E persino associazioni di commercianti sono scese in campo per bollare la campagna di marketing come "promotrice di degrado".