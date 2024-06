Mark Rutte, da leader dei Paesi frugali a Segretario Generale Nato

Nell'Unione Europea, Mark Rutte è il più longevo capo di governo dopo Angela Merkel. Dalla crisi dei debiti sovrani a quella del coronavirus, la sua politica si caratterizza per una forte austerità fiscale per i conti pubblici, del suo Paese ma anche degli altri Stati membri, soprattutto quelli mediterranei come l'Italia. La sua intransigenza lo porta a guadagnarsi il soprannome di leader del gruppo dei frugali. Celebre la sua dichiarazione nella campagna elettorale del 2017, in cui affermava che “non sarebbe rimasto nemmeno un centesimo per la Grecia".