La marina delle Filippine ha accusato la Cina di aver effettuato manovre "aggressive e pericolose" nell'area contesa del Mar cinese meridionale (che le Filippine chiamano Mare delle Filippine occidentali), e in particolare nelle vicinanze della secca di Hasa-Hasa e in quella di Escoda. Secondo quanto scrive il Manila Times, una nave dell'Ufficio per la pesca ha "incontrato manovre aggressive e pericolose" da parte di almeno otto unita' marittime cinesi mentre si dirigeva dalla secca di Hasa-Hasa (Half Moon) alla secca di Escoda (Sabina).