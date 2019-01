Mare del Nord, nave perde il carico: chilometri di spiagge delle isole Frisone invase dai relitti

La guardia costiera olandese ha avvertito i residenti che non erano stati individuati tre contenitori con materiali pericolosi e ha avvisato anche le navi nell'area di prestare la massima attenzione alle casse galleggianti. Sui social sono tante le fotografie che mostrano l'accaduto e che documentano come g li abitanti delle isole siano accorsi sulle spiagge per prendere e collezionare i relitti, si tratta di una vera e propria tradizione.

La MSC, con sede a Ginevra, ha dichiarato di aver assoldato una compagnia di salvataggio per gestire il "sostanziale sversamento", compreso il recupero del carico e le operazioni di pulizia della spiaggia. "MSC prende molto seriamente questo incidente, sia in termini di impatto sull'ambiente sia in termini di eventuali danni al carico dei clienti", ha affermato in una nota.



Qesti episodi sono abbastanza rari nel settore delle spedizioni navali. Il Consiglio mondiale della navigazione stima che in media ogni anno dal 2008 al 2016 sono stati persi in media 1582 container in mare a causa di incidenti che vanno dal mare mosso e alle condizioni meteorologiche avverse fino ad eventi più catastrofici come il naufragio delle navi.