Manovre militari britanniche nelle isole Falkland-Malvine, l'Argentina protesta

Il governo dell'Argentina ha ribadito il suo "rifiuto energico" agli esercizi militari organizzati dalla Gran Bretagna nelle isole Falkland, denominate Malvinas da Buenos Aires.

In un comunicato ufficiale il ministero degli Esteri fa riferimento a "una nuova edizione in corso delle esercitazioni militari Cape Bayonet, che coinvolgono diverse forze britanniche" per quella che viene definita "l'occupazione illegale da parte della Gran Bretagna delle Isole Malvinas".