Manovra Usa, Trump lavora a budget: più fondi per la sicurezza

Un taglio alle spese per i programmi di assistenza interna e internazionale, ma anche a quelli per la protezione ambientale. Sono i due elementi chiave della legge di bilancio che Donald Trump si appresta a presentare lunedì. La Manovra Usa punterà, secondo indiscrezioni, su tre elementi: sicurezza ai confini, soprattutto col Messico e il suo "muro", riforme e un nuovo "cammino di bilancio" per il Paese.