Manovra: piano dismissioni immobili entro aprile, anche le caserme

Deve essere messo a punto entro il 30 aprile il nuovo programma di dismissioni immobiliari che punta a ottenere non meno di 950 milioni aggiuntivi nel 2019 e altri 150 milioni l'anno nel 2020 e 2021. Lo prevede l'emendamento del governo alla Manovra. Il piano individuerà le "modalità di valorizzazione dei beni" dello Stato, della Difesa, come le caserme in disuso e delle altre pubbliche amministrazioni.