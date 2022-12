Manifestante giustiziato, governo tedesco convoca ambasciatore Iran

Il manifestante giustiziato dall'Iran fa salire la tensione diplomatica con Teheran.

Il ministero degli Esteri tedesco ha convocato l'ambasciatore iraniano, dopo l'esecuzione della prima condanna morte di un manifestante coinvolto nelle proteste anti-regime. Lo ha reso noto una fonte del governo a Berlino. In precedenza la ministra Annalena Baerbock aveva affermato che "il disprezzo del regime iraniano per l'umanità non conosce limiti".