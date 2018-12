Manchester, uomo accoltella passanti e poliziotto: arrestato

Tre persone, due passanti e un poliziotto, sono stati accoltellati da un uomo alla stazione Victoria di Manchester, in Gran Bretagna. L'uomo, il cui movente non è ancora stato chiarito, è stato disarmato e arrestato poco dopo dagli agenti, accorsi in seguito a una telefonata di altri passanti che hanno dato l'allarme. I tre feriti (un uomo e una donna, oltre al poliziotto) sono stati trasportati in ospedale: nessuno è in gravi condizioni.