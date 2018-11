Manchester, morto un 50enne italiano aggredito

Peppino Di Corrado, italiano di 50 anni aggredito la settimana scorsa a Manchester, in Inghilterra, in circostanze ancora da chiarire, è morto in ospedale dopo qualche giorno di agonia. L'aggressione era avvenuta nel parcheggio di un supermercato e l'uomo, residente nel Regno Unito da una quindicina d'anni, era stato ricoverato in gravissime condizioni per un trauma alla testa. La polizia ha aperto un'inchiesta per omicidio.