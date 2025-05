Maltempo negli Stati Uniti, almeno 27 vittime tra Kentucky, Missouri e Virginia

È salito ad almeno 27 il numero delle vittime provocate dalla nuova ondata di maltempo che ha colpito gli Stati centrali e orientali degli Stati Uniti. A riferirlo sono le autorità locali, citate da “Abc News”. Il bilancio più grave si registra in Kentucky, dove sono morte 18 persone. Altre 7 vittime sono state segnalate in Missouri, mentre in Virginia si contano due decessi. Le autorità hanno precisato che le vittime avevano un’età compresa tra i 25 e i 76 anni, con almeno 12 persone nella fascia tra i 60 e i 70 anni. Tra i deceduti anche un soccorritore: si tratta del maggiore Roger Leslie Leatherman, del dipartimento dei Vigili del fuoco della contea di Laurel, in Kentucky, deceduto durante le operazioni di salvataggio.