Maltempo negli Stati Uniti: scuole chiuse e oltre 2mila voli cancellati

Scuole chiuse e oltre 2mila voli cancellati negli Stati Uniti, alle prese con una ondata di neve e gelo.

Gli aeroporti di Denver, Dallas, Houston e Chicago sono stati i più colpiti, mentre una forte tempesta invernale ha colpito tutto il Sud, in particolare Oklahoma, Arkansas, Tennessee e Alabama. In diverse città, tra cui Little Rock e Nashville, le scuole sono state chiuse.