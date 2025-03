In Spagna disagi nel sud-est a causa del maltempo

Disagi in alcune aree del sud-est della Spagna per il maltempo. In particolare, a Lorca (Regione di Murcia), dove si sono verificati allagamenti a causa dell'esondazione di un fiume per le forti precipitazioni. Alcune auto sono state sommerse dalla corrente e una donna, rimasta bloccata nel proprio veicolo, è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco e poi assistita dal personale sanitario per sintomi di ipotermia. Il comune ha chiesto ai cittadini di rimanere in casa mentre continua a piovere.