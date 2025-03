Maltempo in Spagna, ad Avila stato di emergenza per gli allagamenti

In Spagna continua la situazione di allerta per le conseguenze del maltempo degli ultimi giorni: in particolare, preoccupano i rischi di allagamenti per straripamenti di fiumi o bacini in piena dopo giorni di forti precipitazioni, a cui si possono sommare ulteriori piogge nelle prossime ore, così come pericoli legati a forti venti o possibili frane. Uno dei punti con maggiori disagi è Avila, a nord di Madrid, il cui comune ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo che si sono registrati allagamenti in alcune aree della parte sud della città, in modo da poter agire tempestivamente in caso di necessità. "Una situazione così non si viveva almeno dall'anno 1946", ha dichiarato a Rtve il sindaco di Avila José Manuel Sánchez Cabrera.