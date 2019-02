Maltempo negli Usa, allarme in 31 Stati: cancellati 1.600 voli

Scatta l'allerta maltempo in 31 Stati americani per neve, freddo e pioggia. La nuova tempesta invernale si prepara ad abbattersi sulla costa orientale degli Stati Uniti, con abbondanti nevicate attese a Washington e un mix di neve e pioggia a New York. L'emergenza ha già costretto le compagnie aree a cancellare 1.600 voli. L'aeroporto più colpito è quello di LaGuardia a New York, dove risulta confermato solo un terzo delle tratte.