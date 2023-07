Maltempo in India, piogge monsoniche nel nord: almeno 66 vittime

In India il maltempo continua a mietere vittime: il bilancio delle piogge monsoniche che si abbattono da giorni sul nord del Paese ha raggiunto quota 66 morti.

Lo hanno riferito le autorità locali, aggiungendo che le piogge hanno causato il crollo di ponti e l'interruzione di strade, col conseguente isolamento di diverse aree del Paese, specie nelle regioni himalayane dello Stato di Himachal Pradesh, dove decine di turisti stranieri, perlopiù cittadini russi e malesiani, sono rimasti isolati. Nei giorni scorsi Nuova Delhi è stata investita in 24 ore da 153 millimetri di pioggia, un record per il mese di luglio che la capitale indiana non registrava da circa 40 anni a questa parte.