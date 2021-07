Maltempo in Germania, il bilancio si aggrava: decine di morti

Ansa

Nella Germania occidentale è drammatica la situazione per il maltempo. Il bilancio delle vittime continua ad aggravarsi e arriva a oltre 40. Forti piogge e inondazioni hanno colpito soprattutto la zona della Vestfalia, del Palatinato del Reno. Centinaia di persone sono state prelevate e messe in salvo dalle loro case in barca dopo essersi rifugiate sui tetti, nella zona di Kordel, un'altra delle più colpite.