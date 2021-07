Maltempo in Germania, 170 vittime accertate: poche speranze per i dispersi

Ansa

Sale a 170 vittime accertate il bilancio della catastrofica alluvione avvenuta in Germania una settimana fa, mentre diminuiscono le speranze per le centinaia di persone ancora disperse. "A questo punto purtroppo è molto probabile che si tratti di trovare le vittime più che salvarle", ha dichiarato la responsabile degli aiuti. Si parla di 155 scomparsi nella sola zona dell'Ahrweiler, in Renania-Palatinato.