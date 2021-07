Ansa

In Germania altre 1.300 persone risultano disperse nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, colpita dall'alluvione. Lo ha confermato una portavoce dell'amministrazione locale, precisando: "La rete di telefonia mobile è in tilt e dunque molte persone non riescono a raggiungere i propri parenti". La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime, ma che per ora non si forniscono bilanci ufficiali.