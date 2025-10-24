Logo Tgcom24
Maltempo in Francia, morto un turista tedesco in Corsica

24 Ott 2025 - 01:31
Un turista tedesco è morto in Corsica a causa del maltempo provocato dal passaggio della tempesta Benjamin. L'uomo stava facendo il bagno in un fiume con la moglie e due figlie, quando è stato sorpreso da un innalzamento improvviso dell'acqua che lo ha portato via. A causa del maltempo al momento in Francia ci sono 60mila abitazioni senza elettricità. Tre uomini sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, mentre riparavano un tetto a Le Havre in Normandia. Il ministro dell'interno Laurent Nunez ha annunciato che un pompiere è rimasto "seriamente" ferito nel dipartimento della Gironda. A Parigi sono stati chiusi i cimiteri e i parchi.

