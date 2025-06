Maltempo in Brasile, due morti e quasi tremila sfollati

È di due morti, un disperso e quasi tremila sfollati il bilancio delle forti piogge che si sono abbattute sullo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul nelle ultime ore. In un bollettino ufficiale, la Protezione civile informa che l'ondata di maltempo ha già colpito 86 municipi, provocando allagamenti, frane e l'interruzione della circolazione su numerose strade. Quasi 2mila persone sono state costrette a lasciare le proprie case nei municipi di Santa Maria, Encruzilhada do Sul, Cachoeira do Sul, Arvorezinha, Jaguari e Santa Cruz do Sul. Altre 984 sono state trasferite in rifugi temporanei.