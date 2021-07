Maltempo Belgio, vigili del fuoco italiani salvano 40 persone 

Vigili del Fuoco

Circa 40 persone in Belgio sono state soccorse dal team italiano dei vigili del fuoco e portate in salvo dopo che erano rimaste bloccate, a causa del maltempo, nelle proprie abitazioni e in una casa di cura nell'area di Tilff. E' quanto rendono noto gli stessi vigili del fuoco in un tweet in cui spiegano di star operando nelle aree allagate a sud di Liegi.