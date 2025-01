Mali, nove civili uccisi dall'esercito e dai mercenari ex Wagner

Nove civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi la scorsa settimana in un attacco a un veicolo nella regione di Segou, in Mali. È quanto riferito da fonti locali, che accusano l'esercito e i mercenari russi degli ex Wagner (ora Africa Corps dopo la morte del loro fondatore Evgenij Prigozhin) di esserne i responsabili. I combattenti ex Wagner sono presenti in Mali da quando l'esercito ha preso il potere con due colpi di Stato nell'agosto 2020 e nel maggio 2021, estromettendo dal Paese le truppe francesi e i caschi blu delle Nazioni Unite, e da allora combattono al fianco delle forze armate maliane nella loro battaglia contro gli insorti islamici e i separatisti tuareg.