Mali, cinque morti in un attacco jihadista a posto di controllo

Cinque persone, un poliziotto e quattro civili, sono state uccise in un attacco di presunti jihadisti contro un posto di blocco nel sud del Mali, a un centinaio di chilometri dalla frontiera con Costa d'Avorio e Guinea. L'attacco avviene nel giorno in cui i capi di Stato dell'Africa occidentale si sono riuniti in Ghana per esaminare i recenti sviluppi in Mali, teatro del secondo colpo di Stato in nove mesi.