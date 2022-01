Mali, attaccata una base militare: nessun italiano ferito

-afp

La Base operativa avanzata di Gao, in Mali, è stata colpita da colpi di mortaio da parte di forze ostili alla coalizione internazionale a guida francese, che opera in Sahel nell'ambito dell'Operazione Barkhane. Non si registrano feriti italiani e tutto il personale è stato condotto in sicurezza. I circa venti militari del contingente italiano, circa "stanno bene e durante l'attacco si sono rifugiati all'interno di appositi bunker".