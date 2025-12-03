Malesia, riprenderanno a fine dicembre le ricerche del volo scomparso nel 2014

La Malesia ha annunciato che il 30 dicembre riprenderà le ricerche del volo Malaysia Airlines MH370, scomparso nel 2014 con 239 persone a bordo. L'operazione sarà condotta per 55 giorni dalla società statunitense Ocean Infinity, nell'ambito di un contratto "no-find, no-fee" che prevede un compenso di 70 milioni di dollari solo in caso di ritrovamento del relitto. L'aereo, un Boeing 777 diretto da Kuala Lumpur a Pechino, deviò misteriosamente dalla rotta e si ritiene sia precipitato nell'Oceano Indiano meridionale. Le ricerche internazionali precedenti non hanno mai individuato il velivolo, sebbene alcuni detriti siano stati trovati sulle coste dell'Africa orientale.