Malesia, migliaia costretti a lasciare le case per le inondazioni

In Malesia il totale delle persone costrette a lasciare la propria abitazione a causa delle inondazioni ha superato quota 16mila. A riferirlo è il quotidiano New Straits Times, che cita dati forniti dal Centro nazionale di gestione dei disastri. Secondo quanto riportato dal giornale, "il numero di evacuati per le inondazioni in tutto il Paese è aumentato drasticamente fino a raggiungere 16.201 persone appartenenti a 5.504 famiglie. Si è registrata una tendenza al rialzo (nelle cifre di evacuazione) negli Stati di Kelantan, Perak e Perlis". Il Kelantan, situato nel nord-est del Paese, rimane l'area con la situazione più critica: le piogge monsoniche hanno provocato le esondazioni che hanno interessato 9.830 residenti, appartenenti a 3.593 famiglie.