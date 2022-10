Malcolm X, maxi risarcimento per due ingiustamente condannati per omicidio

Non avevano ucciso Malcolm X ma furono ugualmente condannati, dopo 20 anni passati in cella, però, grazie a una nuova indagine sono stati scagionati e per questo ora otterranno un maxi risarcimento.

La città di New York, chiamata in causa quale responsabile della polizia che all'epoca aveva nascosto delle prove, ha raggiunto un accordo: pagherà 26 milioni di dollari ai due uomini che hanno passato 20 anni della loro vita ingiustamente in carcere. Al patteggiamento si è arrivati dopo un'indagine di 22 mesi, dalla quale è emerso che l'Fbi e la polizia di New York avevano nascosto alcune prove che, se presentate alla giuria, avrebbero portato all'assoluzione di Muhammad A. Aziz e Khalil Islam.