Maltempo in Malaysia, oltre 11mila persone costrette a lasciare le case

Piogge molto intense stanno interessando sette Stati della Malaysia, con un impatto complessivo su oltre 11mila residenti appartenenti a 3.839 nuclei familiari, secondo quanto comunicato dall'Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze. L'area più colpita risulta essere il Kelantan, che confina con la Thailandia, dove sono state registrate 8.228 persone coinvolte. Le autorità precisano che al momento non risultano vittime. Per gestire la situazione, sono stati attivati sessanta centri di accoglienza temporanei destinati a ospitare chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione. Nel frattempo, circa 400 persone sono rimaste isolate a causa di una frana avvenuta nella zona di Wang Kelian, nello Stato nordoccidentale di Perlis, e hanno trovato riparo in una moschea situata in un'area sopraelevata.