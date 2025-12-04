Maduro: telefonata "rispettosa e cordiale" con Trump nel pieno della crisi

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha confermato l’esistenza di un colloquio telefonico con il leader statunitense Donald Trump, un contatto avvenuto mentre resta alta la tensione tra Caracas e Washington. Intervenendo alla televisione di Stato, Maduro ha spiegato di aver avuto una conversazione diretta con l’inquilino della Casa Bianca. Nel corso dell’intervento ha dichiarato: "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Posso dire che la conversazione è stata rispettosa e persino cordiale", sottolineando come lo scambio, pur avvenuto in una fase critica dei rapporti bilaterali, si sia svolto con toni contenuti. Il presidente non ha aggiunto ulteriori elementi sui contenuti trattati durante la comunicazione, limitandosi a confermare l’avvenuto contatto tra i due capi di Stato.