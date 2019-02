Maduro: "Gli Usa vogliono portare la guerra in Sud America"

Gli Stati Uniti "stanno cercando di provocare una crisi per giustificare un'escalation politica e un intervento militare in Venezuela, con l'obiettivo di portare la guerra in Sud America". E' quanto ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro in un'intervista alla Abc. "E' in atto il tentativo di stabilire un governo parallelo in Venezuela - ha aggiunto - perché gli Usa vogliono il nostro petrolio e per averlo sono pronti alla guerra".