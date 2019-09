Madagascar, Papa: "Modelli di sviluppo privilegino lotta a povertà"

"Preghiamo perché in tutto il Madagascar e in altre parti del mondo si possano raggiungere modelli di sviluppo che privilegino la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale a partire dalla fiducia, dall'educazione, dal lavoro e dall'impegno, che sono sempre indispensabili per la dignità della persona umana". Lo ha detto papa Francesco durante la visita all'opera umanitaria Akamasoa - Città dell'Amicizia, alla periferia di Antananarivo.