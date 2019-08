Madagascar, 19enne saltata da aereo: forse allucinazione da farmaco

Potrebbe essere rimasta vittima di un'allucinazione Alana Cutland, la studentessa di 19 anni in viaggio nel Madagascar e saltata da un piccolo aereo in volo. Lo ipotizza la polizia. Alana potrebbe avere avuto una reazione fatale come conseguenza dell'assunzione di una farmaco. La giovane è precipitata nel vuoto dopo essersi divincolata dal tentativo di un altro passeggero di trattenerla. Le ricerche dei suoi resti sono ancora in corso.