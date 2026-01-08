Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
L'allarme

Macron: "Con Trump gli Usa si allontanano da alleati e norme internazionali"

Il presidente francese agli ambasciatori: "Ci stiamo avviando verso un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta"

08 Gen 2026 - 14:16
© Ansa

© Ansa

Con il secondo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, gli Stati Uniti si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "si svincolano dalle regole internazionali". A dirlo è il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori. L'inquilino dell'Eliseo ha parlato di una forma di "aggressione neocoloniale", sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. "Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente", ha aggiunto Macron, evocando il rischio di avvicinarsi a "un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta".

Ti potrebbe interessare

emmanuel macron
stati uniti
donald trump

Sullo stesso tema