Macron: "Con Trump gli Usa si allontanano da alleati e norme internazionali"

Con il secondo mandato alla Casa Bianca di Donald Trump, gli Stati Uniti si stanno "progressivamente allontanando" da alcuni alleati e "si svincolano dalle regole internazionali". A dirlo è il presidente francese, Emmanuel Macron, nel suo discorso annuale davanti agli ambasciatori. L'inquilino dell'Eliseo ha parlato di una forma di "aggressione neocoloniale", sempre più presente nelle relazioni diplomatiche. "Le istituzioni del multilateralismo funzionano sempre meno efficacemente", ha aggiunto Macron, evocando il rischio di avvicinarsi a "un mondo di grandi potenze con una reale tentazione di spartirsi il pianeta".