Ucraina, Macron: ancora possibile negoziato con Putin

Emmanuel Macron, in visita in Usa, ha dichiarato che a suo avviso "è ancora possibile" un negoziato con Vladimir Putin per mettere fine all'invasione dell'Ucraina, da lui definita "un grosso errore".

Il presidente francese ha sottolineato però che "una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini" e che "una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti".