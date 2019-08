Macron preannuncia che G7 non terminerà con comunicato congiunto

Il presidente francese Emmanuel Macron ha preannunciato che non ci sarà un comunicato finale congiunto a conclusione del G7 che presiederà questo fine settimana a Biarritz. "Nessuno legge i comunicati, siamo onesti", ha detto Macron nel corso di una conferenza stampa. "E di recente li leggete solo per scovare i disaccordi". Al vertice del G7 dello scorso anno in Canada, il presidente statunitense Donald Trump non firmò il comunicato finale.