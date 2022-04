Macron: "Il piano della Le Pen è portare la Francia fuori dalla Ue"

Si intensifica in Francia la campagna elettorale a tre giorni dal ballottaggio per la presidenza della repubblica.

"Il progetto difeso da Marine Le Pen è un'uscita dall'Europa non dichiarata, come accade anche per molti altri temi - sostiene Emmanuel Macron in un'intervista al "Corriere della sera" -. Marine continua a spiegarci che si comporterebbe in modo diverso da Le Pen. Ma Le Pen è sempre lì".