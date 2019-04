Macron: "Per conflitto in Libia non c'è una soluzione militare"

In una nota diffusa a tarda notte, l'Eliseo fa sapere che il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso di diversi colloqui telefonici avuti "in questi ultimi giorni" con il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, il premier libico Sarraj, e il maresciallo Haftar, ha espresso "profonda preoccupazione" per i recenti eventi in Libia. Macron ha anche ricordato che "non c'è soluzione militare al conflitto libico".