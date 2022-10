Macron: "Pace è possibile, è quella che decideranno gli ucraini"

Secondo Emmanuel Macron la pace "è possibile ed è quella che decideranno gli ucraini e che rispetterà i diritti del popolo sovrano".

Lo ha detto il presidente francese nel corso del suo intervento alla Comunità Sant'Egidio. "Parliamo di pace, di questo grido della pace proprio nel momento in cui gli ucraini e le ucraine si battono per resistere, per difendere la loro dignità, per proteggere le loro frontiere e la loro sovranità", ha aggiornato.