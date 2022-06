Macron: "Francia è entrata in economia di guerra: bisogna organizzarsi"

La Francia è "entrata in un'economia di guerra".

Ne è convinto l'inquilino dell'Eliseo, Emmanuel Macron, secondo il quale "dovremo organizzarci in modo duraturo". Ciò comprende anche pensare a "un'economia in cui dovremo andare più veloci, riflettere in modo diverso". Questo cambio di passo, secondo il presidente francese, servirà anche a "poter ricostituire più rapidamente ciò che è indispensabile per le nostre forze armate, per i nostri alleati, per tutti coloro che vogliamo aiutare".