Macron: "Al momento niente governo di unità nazionale, i partiti sono contrari"

Dalle consultazioni con i leader dei partiti francesi, il presidente Emmanuel Macron ha tratto la conclusione che "al momento è escluso un governo di unità nazionale".

La "maggior parte" dei partiti, ha annunciato in diretta tv l'inquilino dell'Eliseo non è d'accordo con questa possibilità. La strada, ha invece chiarito il presidente, è "la ricerca di una maggioranza più ampia e più chiara per agire".