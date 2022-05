Macron: "Aiutiamo Kiev ma non siamo in guerra contro la Russia"

Emmanuel Macron, parlando a Strasburgo alla Conferenza sul futuro dell'Europa, ribadisce il sostegno a Kiev.

"Affinché questa guerra possa concludersi abbiamo adottato sanzioni senza precedenti e abbiamo mobilitato mezzi umanitari, finanziari e militari come mai prima d'ora", ha detto il presidente francese sottolineando che la Ue non è "in guerra contro la Russia, ma lavora per la preservazione dell'integrità dell'Ucraina, per la pace nel nostro continente". "Sta solo all'Ucraina definire i termini dei negoziati con la Russia", ha aggiunto.