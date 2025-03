Macedonia Nord, a Skopje migliaia in piazza contro corruzione e vittime rogo discoteca

Migliaia di persone hanno manifestato a Skopje per protestare contro la corruzione e la criminalità dilaganti in Macedonia del Nord, e chiedere giustizia per le decine di vittime dell'incendio alla discoteca di Kocani, un locale che operava nell'assoluta illegalità e privo di ogni misura e dispositivo di sicurezza. I dimostranti, sotto una pioggia insistente, hanno attraversato in corteo le strade del centro della capitale, passando davanti a governo e Parlamento e mostrando cartelli e striscioni con scritte "Il vostro sistema ha ucciso un'intera generazione".