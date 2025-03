Macedonia del Nord, incendio in una discoteca: almeno 50 morti

Almeno 50 persone sono morte in seguito a un incendio scoppiato in una discoteca della Macedonia del Nord. Lo ha reso noto l'agenzia statale Mia, citando il ministero dell'Interno. La tragedia è avvenuta in un locale di Kocani, una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje, dove circa 1.500 persone erano radunate per assistere a un concerto. Il rogo sarebbe stato causato dall'utilizzo di fuochi d'artificio.