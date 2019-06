M.O., Netanyahu: "Anp respinge piano di pace Usa senza conoscerlo"

"Non riesco a comprendere come possa l'Autorità nazionale palestinese respingere un progetto prima ancora di aver sentito cosa esso includa. Questo non è il modo di avanzare". Lo ha detto il premier Benjamin Netanyahu in un incontro col consigliere Usa per la sicurezza nazionale John Bolton, facendo riferimento al piano di pace di Donald Trump che prevederebbe, tra l'altro, investimenti per 50 miliardi di dollari nei territori palestinesi.