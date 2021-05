M.O., Israele approva il cessate il fuoco a Gaza 

ansa

Israele ha annunciato il cessate il fuoco a Gaza. Nel corso della giornata, la tregua, anche per le forti pressioni internazionali, sembrava sempre più vicina. Varie fonti indicavano che lo sforzo di mediazione, condotto dall'Egitto e dall'inviato dell'Onu Tom Wennesland in Qatar, avesse sortito l'effetto sperato. In serata l'annuncio unilaterale da parte di Israele dopo l'ok dato dal Gabinetto di sicurezza.