M.O., Hamas condanna Bahrein e Emirati per accordi con Israele

Il movimento islamico Hamas, che controlla la Striscia di Gaza, condanna Bahrein e Emirati Arabi Uniti per gli accordi di normalizzazione con Israele, firmati a Washington. "Gli accordi non valgono la carta su cui sono scritti", ha detto il portavoce di Hamas. "Il nostro popolo insiste nel continuare la sua lotta fino a quando non ritornerà in possesso di tutti i suoi diritti".